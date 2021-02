Il totoministri del governo Draghi: chi sono i tecnici e chi i politici (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non si sa ancora chi ne farà parte, ma è già iniziato il totoministri. Quello che si sa è che l’esecutivo di Mario Draghi sarà composto in parte da tecnici e in parte da politici. Per ora a sostenere il governo dovrebbero esserci Partito Democratico, Italia Viva, Leu, Forza Italia, Azione e +Europa (oltre ai misti). C’è l’incognita (anche se sembra che si vada verso un “sì”), del Movimento 5 Stelle. l’idea dell’ex numero uno della Banca Centrale europea è quella di dare un ministero a ogni partito, o almeno a quelli con più numeri in Parlamento. Giuseppe Conte farà parte del governo? Prima incognita: Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio uscente davanti a Palazzo Chigi ieri ha detto che continuerà a lavorare per il bene del Paese e agli “amici del 5 stelle” e a quelli della ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non si sa ancora chi ne farà parte, ma è già iniziato il. Quello che si sa è che l’esecutivo di Mariosarà composto in parte dae in parte da. Per ora a sostenere ildovrebbero esserci Partito Democratico, Italia Viva, Leu, Forza Italia, Azione e +Europa (oltre ai misti). C’è l’incognita (anche se sembra che si vada verso un “sì”), del Movimento 5 Stelle. l’idea dell’ex numero uno della Banca Centrale europea è quella di dare un ministero a ogni partito, o almeno a quelli con più numeri in Parlamento. Giuseppe Conte farà parte del? Prima incognita: Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio uscente davanti a Palazzo Chigi ieri ha detto che continuerà a lavorare per il bene del Paese e agli “amici del 5 stelle” e a quelli della ...

SanitaInf : Il presidente incaricato #Draghi non ha ancora sciolto la riserva ma già circolano i primi nomi per Lungotevere Rip… - ZenatiDavide : Totoministri: Bianchi all’Istruzione? Non abbiamo bisogno di accademici, grazie!: In queste ore in cui il president… - infoitinterno : Totoministri, quale sarà la squadra del governo Draghi: politici e tecnici - SimoneAlliva : 'Qualcosa' mi dice che non ritroveremo #Speranza al ministero della Salute. Ma la mossa di mettere Ilaria Capua è… - MaxLap7 : @runner_me_ @danielhazan @GregPignataro @F_Boccia Il Totoministri è del tutto prematuro, queste sono casalinate -