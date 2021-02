Il secondo giorno di consultazioni del presidente Draghi

(Di venerdì 5 febbraio 2021) AGI - Agalle ore 11,40.diper ilincaricato Mario, che oggi incontrerà i delegati di diversi gruppi parlamentari: quello Per le Autonomie del Senato, Leu, Italia Viva, Fratelli d'Italia, Pd e Forza Italia. Ilraggiungerà la Camera da Città della Pieve, dove risiede. L'inizio dei lavori è previsto alle 11. Ore 11,00. È in corso l'incontro con il gruppo Per le Autonomie del Senato Il fondatore del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, parteciperà domani alledeldel Consiglio incaricato Mario. Fonti parlamentari M5s confermano infatti che il 'garante' e' stato inserito nella delegazione pentastellata. Ore 10,00: il ...

Ultime Notizie dalla rete : secondo giorno

Ansa . Entrano nel vivo le consultazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi., con ildi appuntamenti con i partiti. Dopo che ieri l'ex responsabile della Bce ha incontrato gli schieramenti più piccoli, stamattina sarà il turno del gruppo per le Autonomia (ore 11), a ...Partito stabile sui 100 punti base, lo spread Btp Bund ha preso la discesa verso quota 97 in un clima di fiducia sull'esito positivo delle consultazioni avviate da Mario Draghi per formare un nuovo go ...