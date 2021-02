Il ritorno di Ligabue con “Mi ci pulisco il cuore”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) “Mi ciil” è il nuovo singolo estratto dall’album “7” di Luciano. Un brano al quale il cantante ha detto d’essere particolarmente legato. È un vero e proprio viaggio altalenante, impreziosito da tre assoli di chitarra. Si caratterizza però per un mix sapiente di ritmo e scrittura. Se il ritornello è trascinante, infatti, non è possibile evitare di lasciarsi trasportare altrove dalle strofe dal significato più profondo. Una canzone il cui senso ultimo si lega alla necessità umana di combattere le proprie paure, l’angoscia che spesso ci attanaglia e la fame di potere. Le armi che abbiamo contro tutto questo, spieganel suo brano, sono le bellezze del mondo e l’amore.Una battaglia che viene intrapresa in maniera del tutto personale, che si conclude, nel migliore dei casi, con una totale ...

Dopo la splendida "Volente o nolente" con Elisa, per Luciano Ligabue è tempo di un nuovo singolo LUCIANO LIGABUE "MI CI PULISCO IL CUORE" il nuovo singolo estratto dal disco di inediti "7" …E IL 12 FEBBRAIO LA PRIMA USCITA DI "77" la versione vinile dei 77 singoli