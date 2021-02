Il ritorno della serie cult. Il messinese Ninni Bruschetta: "Boris 4" si farà (Di venerdì 5 febbraio 2021) «Ci sarà una quarta stagione di “Boris”». Ormai non ci sono più dubbi: dopo le intenzioni rivelate questa estate dal produttore Lorenzo Mieli, la conferma dello sceneggiatore Luca Vendruscolo e... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 5 febbraio 2021) «Ci sarà una quarta stagione di “”». Ormai non ci sono più dubbi: dopo le intenzioni rivelate questa estate dal produttore Lorenzo Mieli, la conferma dello sceneggiatore Luca Vendruscolo e...

LauraGaravini : Da #Biden un 'back to the future' importante e non scontato. Che si traduce in un'America di nuovo promotrice di st… - OfficialASRoma : ??? “È come se non me ne fossi mai andato. Questa è una città che ti entra dentro per il calore e l’affetto della ge… - AnnalisaChirico : Renzi si conferma il disruptor della politica italiana. Ha voluto Conte e lo ha licenziato, per Conte è tempo di fa… - 59wally59 : @GiorgiaMeloni ritorno a dirle di non farsi scappare questo treno! Appoggi #Draghi è la cosa più sensata e logica i… - StefanoGalli1 : RT @Ruttosporc: +++ JUVE CHIEDE IL RINVIO DELLA PARTITA CONTRO LA ROMA: 'SE SI GIOCA IN QUESTO WEEKEND NON POSSIAMO FARE IL CLASSICO BISCOT… -