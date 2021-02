Il ricordo di Barbara d’Urso e Rita dalla Chiesa per Fabrizio Frizzi nel giorno del suo compleanno (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Ci teneva tantissimo al suo compleanno, il 5 febbraio era più importante del Natale” ha detto Rita dalla Chiesa parlando del suo ex marito Fabrizio Frizzi. Oggi il conduttore, che manca da tre anni, avrebbe compiuto 63 anni. Non si poteva non rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un vuoto così grande. Il sorriso di Fabrizio è ancora nel cuore di tutti noi, del suo pubblico, che in questi tre anni ha dimostrato di averlo tanto amato durante la sua vita e la sua carriera fatta di alti e bassi. Oggi, da Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha voluto omaggiare il suo collega insieme a Rita dalla Chiesa, felice di poter rivedere le immagini del suo amato Fabrizio, in un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Ci teneva tantissimo al suo, il 5 febbraio era più importante del Natale” ha dettoparlando del suo ex marito. Oggi il conduttore, che manca da tre anni, avrebbe compiuto 63 anni. Non si poteva non rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un vuoto così grande. Il sorriso diè ancora nel cuore di tutti noi, del suo pubblico, che in questi tre anni ha dimostrato di averlo tanto amato durante la sua vita e la sua carriera fatta di alti e bassi. Oggi, da Pomeriggio 5,ha voluto omaggiare il suo collega insieme a, felice di poter rivedere le immagini del suo amato, in un ...

