Il revenge porn fa paura anche ai giovani maschi (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’anno della pandemia tutti abbiamo vissuto più sui social che nella vita reale per tutte le limitazioni e proprio sui social è cresciuta la paura dei giovani e giovanissimi – tra i 13 e i 23 anni -. Tra i dati più interessanti emersi dal rapporto realizzato da Terre des Hommes Osservatorio InDifesa e Scuola Zoo è emerso il fatto che le minacce più temute per i giovani italiani sono bullismo e cyberbullismo: il 61% afferma di esserne stato vittima e il 68% di aver assistito a episodi di questo tipo. In questo ambito si colloca anche il revenge porn, fenomeno che spaventa non solo le ragazze ma anche i ragazzi. Parlando di numeri, tra gli intervistati il 41% ha affermato di temere il revenge porn. Abbiamo scelto di fare ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’anno della pandemia tutti abbiamo vissuto più sui social che nella vita reale per tutte le limitazioni e proprio sui social è cresciuta ladeissimi – tra i 13 e i 23 anni -. Tra i dati più interessanti emersi dal rapporto realizzato da Terre des Hommes Osservatorio InDifesa e Scuola Zoo è emerso il fatto che le minacce più temute per iitaliani sono bullismo e cyberbullismo: il 61% afferma di esserne stato vittima e il 68% di aver assistito a episodi di questo tipo. In questo ambito si collocail, fenomeno che spaventa non solo le ragazze mai ragazzi. Parlando di numeri, tra gli intervistati il 41% ha affermato di temere il. Abbiamo scelto di fare ...

BanzatoFabio : Il 60% dei ragazzi teme la rete. Paura per cyberbullismo e revenge porn. ?? - MariaFe50444738 : RT @catlatorre: Osservatorio Indifesa 2020: Il 61% dei giovani è stato vittima di bullismo; il 52% delle ragazze ha paura del revenge porn.… - niallsbigspoon : RT @xannygus: Questo profilo è falso prende foto da gruppi telegram dove delle ragazze sono state vittime di revenge porn. Per giunta, fing… - fuckvinglife : @non_sei_me non vorrei dire una stronzata ma un po’ si capiva, fossi stata io una ragazza che ha subito revenge por… - ICARVSMATH : RT @xannygus: Questo profilo è falso prende foto da gruppi telegram dove delle ragazze sono state vittime di revenge porn. Per giunta, fing… -

Ultime Notizie dalla rete : revenge porn Bullismo e cyberbullismo nell'era 2.0: come intervenire per contrastarlo

... Antonio Compostella - La solitudine sta portando anche a un ripiegamento sempre maggiore nei social, dove aumentano i rischi di bullismo, cyberbullismo e, per le ragazze, di Revenge porn'.

In Piemonte ristoranti pronti ad aprire la sera

Palazzo di Giustizia Palazzo di Giustizia Revenge porn causò licenziamento della maestra: procura chiede condanna Redazione - Febbraio 5, 2021 0 Una condanna a otto mesi per violazione del codice del ...

Bullismo, minacce e diffusione di immagini personali: le paure dei ragazzi sui social network Il Secolo XIX Revenge porn, maestra licenziata, chiesti 8 mesi per una collega e un amico dell'ex fidanzato

Sono state chieste condanne a otto mesi di carcere per due imputati di un’altra tranche del processo per “revenge porn” che ha coinvolto una maestra torinese, le cui foto private, mandate al ragazzo c ...

Cyberbullismo e revenge porn, le paure dei giovani

Dossier di Terre des hommes e Scuolazoo: 6 adolescenti su 10 dichiarano di non sentirsi al sicuro online. E con il Covid aumenta la solitudine ...

... Antonio Compostella - La solitudine sta portando anche a un ripiegamento sempre maggiore nei social, dove aumentano i rischi di bullismo, cyberbullismo e, per le ragazze, di'.Palazzo di Giustizia Palazzo di Giustiziacausò licenziamento della maestra: procura chiede condanna Redazione - Febbraio 5, 2021 0 Una condanna a otto mesi per violazione del codice del ...Sono state chieste condanne a otto mesi di carcere per due imputati di un’altra tranche del processo per “revenge porn” che ha coinvolto una maestra torinese, le cui foto private, mandate al ragazzo c ...Dossier di Terre des hommes e Scuolazoo: 6 adolescenti su 10 dichiarano di non sentirsi al sicuro online. E con il Covid aumenta la solitudine ...