Agenzia_Ansa : 'Via libera allo sci dal 15 febbraio ma solo in zona gialla'. Primo weekend 'giallo', scattano le misure contro gli… - Agenzia_Ansa : Primo weekend 'giallo', scattano misure anti folla #ANSA - repubblica : Il primo weekend giallo, dai ristoranti ai megastore: ecco cosa si può fare - eziomauro : Il primo weekend giallo, dai ristoranti ai megastore: ecco cosa si può fare - Miti_Vigliero : Primo weekend 'giallo', scattano misure anti folla -

Ultime Notizie dalla rete : primo weekend

Conto alla rovescia per ildell' Italia in giallo con le grandi città che varano piani sicurezza ad hoc per evitare che si ripetano le scene che hanno invaso social network e quotidiani appena una settimana fa, ...Piovaschi e umido in unche non lascia intravvedere la primavera. Tregua lunedì, poi ancora ... Gli orari di domenica 7 " Leggi l'articolo MUSICA VARESE -grande concerto del 2021 per la ...Il weekend è iniziato male per i viaggiatori che dal coneglianese dovevano spostarsi su rotaia a Treviso, Venezia, Pordenone e Udine. Sono durati più di quattro ore i disagi per i passeggeri che dalle ...L’alternanza tra norme severe e severissime (arancione e rosso) durante le festività prima, e l’ingresso in zona arancione (dal 17 gennaio) poi hanno fatto perdere ai veneti dimestichezza con le gite ...