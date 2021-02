"Il piano vaccinale è già fallito", Bassetti inchioda i flop di Arcuri (Di venerdì 5 febbraio 2021) Martina Piumatti Il direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova boccia il piano vaccinale targato Arcuri. "ll piano vaccinale ad oggi è stato un fallimento quindi è bene comunque cambiare" Dai tagli ai ripetuti ritardi, al flop dei vari bandi per medici e infermieri. Il piano vaccini è già un fallimento su tutta la linea. Matteo Bassetti non usa giri di parole e boccia punto per punto il piano vaccinale messo a punto dal commisario per l'emergenza Domenico Arcuri. "Non voglio giudicare le persone, - dice, intervistato da AdnKronos Salute, il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Martina Piumatti Il direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova boccia iltargato. "llad oggi è stato un fallimento quindi è bene comunque cambiare" Dai tagli ai ripetuti ritardi, aldei vari bandi per medici e infermieri. Ilvaccini è già un fallimento su tutta la linea. Matteonon usa giri di parole e boccia punto per punto ilmesso a punto dal commisario per l'emergenza Domenico. "Non voglio giudicare le persone, - dice, intervistato da AdnKronos Salute, il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi ...

