Il pestaggio a Lloret de Mar: preso il responsabile (Di venerdì 5 febbraio 2021) La polizia francese ha rintracciato e arrestato ieri a Strasburgo, in esecuzione di Mandato d'Arresto Europeo (MAE), un cittadino ceceno responsabile del pestaggio che, il 12 agosto 2017, provocò la ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 febbraio 2021) La polizia francese ha rintracciato e arrestato ieri a Strasburgo, in esecuzione di Mandato d'Arresto Europeo (MAE), un cittadino cecenodelche, il 12 agosto 2017, provocò la ...

V_Mazzotta : Complimenti al #ROS ed ai giudici per l'ottimo lavoro per catturare (mandato di cattura europeo) i colpevoli dell'o… - gianpaolag18 : RT @ilriformista: La tragedia di Lloret de Mar, del 12 agosto del 2017. Niccolò Ciatti aveva 22 anni - ilriformista : La tragedia di Lloret de Mar, del 12 agosto del 2017. Niccolò Ciatti aveva 22 anni - PrimaCommunica2 : Morte Niccolò Ciatti: arrestato un ceceno autore del pestaggio nel 2017 in una discoteca di Lloret de Mar in Spagna - stefano_libiano : RT @cjmimun: E' stato arrestato ieri in Francia, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, un ceceno considerato responsabile del pes… -