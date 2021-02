"Il passaporto? Lo volevo già da un anno". Parla Suarez: Juventus, come stanno davvero le cose (Di venerdì 5 febbraio 2021) Luis Suarez ha concesso un'intervista a El Transistor e ha dato la sua versione dei fatti sulla brutta vicenda del passaporto, sulla quale è in corso un'inchiesta che coinvolge anche la Juventus e importanti esponenti della politica italiana, oltre che dell'università di Perugia. “Avevo tante proposte, non solo dalla Juventus. Non era l'unico club interessato a prendermi. Il passaporto lo volevo già da un anno”, ha assicurato l'attaccante dell'Atletico Madrid in merito all'intenzione di prendere la cittadinanza italiana. “Non volevo fare nulla se prima non avessi lasciato il Barcellona”, ha spiegato Suarez che ha poi aggiunto: “È stata dura, specie quando ho dovuto comunicarlo ai miei figli. Loro avevano già capito tutto. Io ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Luisha concesso un'intervista a El Transistor e ha dato la sua versione dei fatti sulla brutta vicenda del, sulla quale è in corso un'inchiesta che coinvolge anche lae importanti esponenti della politica italiana, oltre che dell'università di Perugia. “Avevo tante proposte, non solo dalla. Non era l'unico club interessato a prendermi. Illogià da un”, ha assicurato l'attaccante dell'Atletico Madrid in merito all'intenzione di prendere la cittadinanza italiana. “Nonfare nulla se prima non avessi lasciato il Barcellona”, ha spiegatoche ha poi aggiunto: “È stata dura, specie quando ho dovuto comunicarlo ai miei figli. Loro avevano già capito tutto. Io ...

