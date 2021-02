Il paradiso delle signore e Un posto al sole 5 febbraio | cambia l’orario | doppie puntate

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Come già abbiamo avuto occasione di segnalare, in questi giorni convulsi a livello politico Rai, Mediaset e La7 sono spesso costrette are all’improvviso la programmazione per favorire la messa in onda di speciali sulla crisi di governo. In molti casi (soprattutto lato Rai) a saltare sono le soap e infatti ieri – 4– non è andata in onda la consueta puntata de Il. Quando verrà recuperata? Proprio in queste ultime ore l’azienda televisiva di Stato ha deciso di programmare OGGI, venerdì 5, una doppia puntata per recuperare quella saltata ieri. Occhio perché eccezionalmente: si parte alle 14 per finire intorno alle 15,30. Sarà dunque oggi, come previsto, l’ultimo episodio con Clelia e ...