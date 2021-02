Il padre di Niccolò: "Ora il processo si faccia in Italia" (Di venerdì 5 febbraio 2021) "Una notizia positiva che conferma quello che abbiamo sempre sostenuto". Luigi Ciatti, il babbo di Niccolò, non può che apprezzare l'iniziativa del tribunale di Roma. Visto che non aveva mai nascosto ... Leggi su lanazione (Di venerdì 5 febbraio 2021) "Una notizia positiva che conferma quello che abbiamo sempre sostenuto". Luigi Ciatti, il babbo di, non può che apprezzare l'iniziativa del tribunale di Roma. Visto che non aveva mai nascosto ...

Ultime Notizie dalla rete : padre Niccolò Il padre di Niccolò: "Ora il processo si faccia in Italia"

... quello che, nei video del pestaggio sulla pista del St Trop, indossa una maglietta rossa, affianca Bissoultanov che sferra il calcio mortale alla testa di Niccolò e tiene lontani eventuali ...

Un arresto in Francia per l'omicidio di Niccolò Ciatti

Il dolore di un padre 'Non sono essere umani ma bestie che hanno ammazzato mio figlio come un sacco di patate " aveva detto nelle prime ore dopo la tragedia il papà di Niccolò, Luigi Ciatti - . Non ...

