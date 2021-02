«Il Nuovo Rinascimento»: Renzi e Mohammed bin Salman si stringono la mano sui muri di Roma – Le foto (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lo street artist Harry Greb, pseudonimo dietro cui si cela un ragazzo romano di poco più di 40 anni, nato e cresciuto nel quartiere popolare di Monte Sacro, ha realizzato un Nuovo poster “politico” in via dei Chiavari, a pochi passi da Campo de’ Fiori. Titolo: Il Nuovo Rinascimento. Protagonisti Matteo Renzi e il principe saudita Mohammed bin Salman, che si stringono la mano. Palese il riferimento alla recente conferenza che il leader di Italia viva ha tenuto a Riyad nel bel mezzo della crisi di governo, con annessi (e molto contestati) elogi all’Arabia Saudita. Il Nuovo Rinascimento secondo Harry Greb, street artist che ha ritratto Matteo Renzi e il principe saudita ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lo street artist Harry Greb, pseudonimo dietro cui si cela un ragazzo rodi poco più di 40 anni, nato e cresciuto nel quartiere popolare di Monte Sacro, ha realizzato unposter “politico” in via dei Chiavari, a pochi passi da Campo de’ Fiori. Titolo: Il. Protagonisti Matteoe il principe sauditabin, che sila. Palese il riferimento alla recente conferenza che il leader di Italia viva ha tenuto a Riyad nel bel mezzo della crisi di governo, con annessi (e molto contestati) elogi all’Arabia Saudita. Ilsecondo Harry Greb, street artist che ha ritratto Matteoe il principe saudita ...

