Il nuovo film con Dakota Johnson, Am I OK?, in pausa a causa di una persona positiva al Covid (Di venerdì 5 febbraio 2021) Le riprese di Am I OK?, con star Dakota Johnson, sono in pausa a causa di una persona risultata positiva al Covid-19. Il nuovo film con star Dakota Johnson, Am I OK?, ha subito una battuta di arresto: le riprese sono in pausa a causa di una persona risultata positiva al Covid-19. Il lavoro sul set era in corso nella città di Los Angeles e la produzione ha confermato che è stato necessario fermarsi per assicurare la sicurezza e la salute di tutte le persone coinvolte. Stephanie Allynne è alla regia di Am I Ok?, film scritto da Lauren Pomerantz. Al centro della trama ci sono le migliori amiche Lucy e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 febbraio 2021) Le riprese di Am I OK?, con star, sono indi unarisultataal-19. Ilcon star, Am I OK?, ha subito una battuta di arresto: le riprese sono indi unarisultataal-19. Il lavoro sul set era in corso nella città di Los Angeles e la produzione ha confermato che è stato necessario fermarsi per assicurare la sicurezza e la salute di tutte le persone coinvolte. Stephanie Allynne è alla regia di Am I Ok?,scritto da Lauren Pomerantz. Al centro della trama ci sono le migliori amiche Lucy e ...

team_world : Harry Styles sarà il poliziotto Tom nel nuovo film Amazon Studios dal titolo My Policeman. ? #HarryStyles in divisa… - gofvckaway : RT @HStylesItalia: “My Policeman” sarà il nuovo progetto cinematografico a cui prenderà parte Harry!?? Le riprese di del film inizieranno a… - Silvio_Gobbi : - williamkissme : @chiaxloueh Pultroppo è uno stunt nato malissimo e cresciuto anche peggio tutto per pubblicizzare un film che prati… - orvgasms : RT @HStylesItalia: “My Policeman” sarà il nuovo progetto cinematografico a cui prenderà parte Harry!?? Le riprese di del film inizieranno a… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo film Grillo apre a Draghi, la svolta in una telefonata

Il nuovo esecutivo dovrà saper rompere gli schemi". A Roma anche Davide Casaleggio secondo il quale ... Un film già visto. Opporsi a questo scenario è l'unica scelta, propriamente politica, che si possa ...

Conversation Piece alla Fondazione Memmo

... Germania e Francia Dall'8 febbraio apre finalmente Conversation Piece - Part VII , il nuovo ... alcuni dei quali noti soprattutto in Belgio, tra politici, dittatori, attori di film di serie B, ...

Harry Styles sarà protagonista del nuovo film "My Policeman" ecco la trama, il cast e la data di uscita. L'Officiel - Italy Willem Dafoe è stato avvistato sul set di Spider-Man 3

Willem Dafoe è stato avvistato sul set di Spider-Man: Homecoming 3 in seguito alle voci che l'attore tornerà nei panni di Norman Osborn. Secondo quanto ...

L'Ultimo Paradiso, su Netflix il nuovo film di Riccardo Scamarcio

Su Netflix da 5 febbraio. Riccardo Scamarcio torna nelle sua Puglia per girare un film ambientato negli anni Cinquanta, un dramma intitolato L’Ultimo Paradiso che prende spunto da una storia vera ed è ...

Ilesecutivo dovrà saper rompere gli schemi". A Roma anche Davide Casaleggio secondo il quale ... Ungià visto. Opporsi a questo scenario è l'unica scelta, propriamente politica, che si possa ...... Germania e Francia Dall'8 febbraio apre finalmente Conversation Piece - Part VII , il... alcuni dei quali noti soprattutto in Belgio, tra politici, dittatori, attori didi serie B, ...Willem Dafoe è stato avvistato sul set di Spider-Man: Homecoming 3 in seguito alle voci che l'attore tornerà nei panni di Norman Osborn. Secondo quanto ...Su Netflix da 5 febbraio. Riccardo Scamarcio torna nelle sua Puglia per girare un film ambientato negli anni Cinquanta, un dramma intitolato L’Ultimo Paradiso che prende spunto da una storia vera ed è ...