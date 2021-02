Il Movimento 5 Stelle voterà la fiducia al Governo Draghi? Davide Casaleggio risponde (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un argomento di forte dibattito è la fiducia al nuovo Governo Draghi da parte del Movimento 5 Stelle su cui si è espresso anche Davide Casaleggio. Ebbene sì siamo in una fase cruciale. Il Governo con alla guida Mario Draghi dovrebbe formarsi con la consapevolezza naturalmente dei voti per la fiducia. Proprio oggi se ne L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un argomento di forte dibattito è laal nuovoda parte delsu cui si è espresso anche. Ebbene sì siamo in una fase cruciale. Ilcon alla guida Mariodovrebbe formarsi con la consapevolezza naturalmente dei voti per la. Proprio oggi se ne L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

pietroraffa : Bonafede:'Il Movimento 5 stelle parteciperà alle consultazioni con coerenza rispetto ai valori di sempre'. I valori di sempre? DI SEMPRE? - FerdiGiugliano : La parabola del Movimento 5 Stelle dimostra che si e' anti-establishment finche' non si diventa establishment. #GovernoDraghi - davidallegranti : Il sostegno a Draghi sarebbe la fine del Movimento Cinque Stelle, nato incendiario e morto pompiere. - giordovic : @TNannicini @nzingaretti Riguardo il PD, quale utilità dall'autocensurarsi per non dispiacere al movimento? Una coa… - roby_italy_51 : A @beppe_grillo. Se credi che il movimento 5 stelle alle prossime elezioni perderà e male, fai bene a far appoggiar… -