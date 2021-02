Il medico russo che curò Navalny è 'improvvisamente' morto a 55 anni (Di venerdì 5 febbraio 2021) La grottesca vicenda della condanna di Alexei Navalny in Russia si incupisce ancora di più a causa della morte, definita 'improvvisa' di Maksimishin Sergey Valentinovich, 55 anni, il medico russo che ... Leggi su globalist (Di venerdì 5 febbraio 2021) La grottesca vicenda della condanna di Alexeiin Russia si incupisce ancora di più a causa della morte, definita 'improvvisa' di Maksimishin Sergey Valentinovich, 55, ilche ...

