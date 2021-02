Il giorno in cui i giornalisti italiani hanno deciso che Casalino era sputtanabile (Di venerdì 5 febbraio 2021) «Come lo vede er governo?». La domanda è del terzo tassista della giornata, quello alla fine della cui corsa rielaborerò il Mike Nichols di «il primo e il quarto matrimonio sono i migliori»: il terzo tassista è la più precisa chiave di decodifica della Roma che si rivolta contro chi ha troppo a lungo compiaciuto. S’i fossi Rocco, arderei le redazioni. Magari non con letteralismo neroniano, ma come si brasa la credibilità oggigiorno: lasciando filtrare conversazioni private. Quel che fino all’altroieri non facevano con lui. Ieri, con velocità maggiorata (sarà il cambio di cavallo nell’epoca dell’instant messaging) rispetto a quando questo imbarazzante paese passava dal tifo sotto al balcone al tifo contrario a piazzale Loreto, i giornalisti italiani hanno deciso che Rocco l’intoccabile fosse divenuto ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 5 febbraio 2021) «Come lo vede er governo?». La domanda è del terzo tassista della giornata, quello alla fine della cui corsa rielaborerò il Mike Nichols di «il primo e il quarto matrimonio sono i migliori»: il terzo tassista è la più precisa chiave di decodifica della Roma che si rivolta contro chi ha troppo a lungo compiaciuto. S’i fossi Rocco, arderei le redazioni. Magari non con letteralismo neroniano, ma come si brasa la credibilità oggi: lasciando filtrare conversazioni private. Quel che fino all’altroieri non facevano con lui. Ieri, con velocità maggiorata (sarà il cambio di cavallo nell’epoca dell’instant messaging) rispetto a quando questo imbarazzante paese passava dal tifo sotto al balcone al tifo contrario a piazzale Loreto, iche Rocco l’intoccabile fosse divenuto ...

