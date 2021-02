Il GF Vip? Un gioco al massacro, lo psichiatra: «Storie tirate», perché il pubblico è insorto contro Signorini (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il GF Vip un gioco al massacro. Inutile prendersi in giro: alle parole di Alfonso Signorini sull’entusiasmo del pubblico per il prolungamento del reality non ha creduto proprio nessuno. Mentre i social insorgevano per metter fine al circo del GF, il conduttore spronava i suoi concorrenti facendogli credere di essere talmente amati da aver portato i telespettatori a chiedere l’ennesimo allungamento. “Il GF Vip è un tale successo! – ha detto annunciando l’ultimo slittamento innanzi a inevitabili crisi di nervi – La gente vi ama e vi vuole, dovete esserne fieri”. Leggi anche >> GF Vip, colpo durissimo per Signorini: «Chiusura immediata del programma» GF Vip 5 gioco al massacro? Prolungamento del ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il GFunal. Inutile prendersi in giro: alle parole di Alfonsosull’entusiasmo delper il prolungamento del reality non ha creduto proprio nessuno. Mentre i social insorgevano per metter fine al circo del GF, il conduttore spronava i suoi concorrenti facendogli credere di essere talmente amati da aver portato i telespettatori a chiedere l’ennesimo allungamento. “Il GFè un tale successo! – ha detto annunciando l’ultimo slittamento innanzi a inevitabili crisi di nervi – La gente vi ama e vi vuole, dovete esserne fieri”. Leggi anche >> GF, colpo durissimo per: «Chiusura immediata del programma» GFal? Prolungamento del ...

federica1119 : #GFVIP ??stasera mi aspetto un discorso di Alfonso a Dayane chiedendole se x lei è importante restare e il xché,poi… - vip_erella : RT @attaccodansia: Posso dire però sono fiera del nostro fandom? Abbiamo capito la situazione, abbiamo capito che non era il momento opport… - vip_erella : penso che le nomination non siano da contestare ora. sono tutti in difficoltà, sia perché sono oramai legati a tutt… - EireenViolet : Daytime GF Vip mostra DAYANE mentre scopre della morte di Lucas,web insorge!?? Tommy ha regalato a DAY il peluche d… - Piter_Potter28 : @grace65k Non ho detto che il gioco non deve continuare. Ho solo detto che troverei discustoso se spettacolarizzass… -