Il frontale da incubo | Rosanna Bernocco sbalzata dalla vettura | morta sul colpo

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Il fatale incidente causato dall’invasione della corsia opposta da parte delladove viaggiava la ragazza., 19enne di Rovo di Puglia, questa mattina viaggiava sulla statale 56 tra Rovo e Molfetta. La Fiat Punto sulla quale la ragazza viaggiava come passeggera insieme ad un amico è finita nella corsia opposta scontrandosi frontalmente con una Wolsksvagen Golf. A bordo dell’altra auto, una donna, rimasta ferita nello scontro. La 19enne, in seguito all’impatto, molto violento, èvia, morendo, di fatto, sul. Il suo amico, al volante, è rimasto ferito. Una dinamica purtroppo classica, quella al vaglio dei carabinieri, arrivati sul posto insieme alla polizia municipale ed agli operatori sanitari. L’auto ...

Ultime Notizie dalla rete : frontale incubo

