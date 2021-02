Il debito pubblico è insostenibile | ormai c’è un’unica soluzione

(Di venerdì 5 febbraio 2021) di Luigi Manfra* L’Institute of International Finance ha stimato che alla fine di quest’anno ilmondiale sarà cresciuto di 15.000 miliardi di dollari arrivando così a un totale di 277.000 miliardi, ovvero il 365% del Pil globale. Nel 2019, il rapporto con il Pil era del 320%. Per quel che riguarda l’Italia, il Documento Programmatico di Bilancio indica che il rapporto trae Pil è aumentato dal 134,7% nel 2019 al 158% nel 2020 e scenderà al 155,6% nel 2021. Il deficit nel 2020 si aggira intorno al 10,5% del Pil mentre per il 2021 sarà circa il 7,8%. Queste cifre testimoniano come l’indebitamento sia diventato un problema che non è possibile affrontare con le consuete politiche di austerità. Non soltanto sarà difficile onorare il, ma non si riuscirà a pagare nemmeno ...

La sede della Banca centrale europea a Francoforte - Ansa . La questione dell'annullamento del debito pubblico è tornata al centro del dibattito europeo. In questa pagina pubblichiamo un appello con la proposta di cancellazione del debito pubblico degli Stati in carico alla Bce elaborata da un gruppo di ... Di conseguenza sono aumentati in modo esponenziale la disoccupazione ed il debito pubblico. Frattanto, la classe politica che si è alternata non ha saputo o voluto fare le riforme attese: burocrazia, ...