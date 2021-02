Il caso Diego Maradona, l’anello da 300mila euro non si trova (Di venerdì 5 febbraio 2021) Diego Maradona, Giannina e il mistero dell’anelloLa battaglia per l’eredità di Diego Maradona si fa più dura, dopo il suo decesso c’è un anello da 300mila euro che non si riesce a trovare. Sua figlia si difende dalle accuse: “Se mi uccidete per quello siete tutti complici. Io non ce l’ho.” Il gioiello è un diamante blu incastonato, amatissimo da Diego, lo aveva ricevuto in regalo nel 2018 in Bielorussia. La saga di Diego Armando Maradona non sembra avere fine, il calciatore è morto il 25 Novembre scorso. Una parte degli inquirenti sono al lavoro per far luce sulla morte del campione, dall’altra parte stanno ricostruendo il patrimonio del calciatore. Alcune indiscrezioni dichiarano che ... Leggi su ck12 (Di venerdì 5 febbraio 2021), Giannina e il mistero delLa battaglia per l’eredità disi fa più dura, dopo il suo decesso c’è un anello dache non si riesce are. Sua figlia si difende dalle accuse: “Se mi uccidete per quello siete tutti complici. Io non ce l’ho.” Il gioiello è un diamante blu incastonato, amatissimo da, lo aveva ricevuto in regalo nel 2018 in Bielorussia. La saga diArmandonon sembra avere fine, il calciatore è morto il 25 Novembre scorso. Una parte degli inquirenti sono al lavoro per far luce sulla morte del campione, dall’altra parte stanno ricostruendo il patrimonio del calciatore. Alcune indiscrezioni dichiarano che ...

farci_diego : RT @borghi_claudio: @fawkes9_guy @Heisenberg_303 @drugo56873141 Ehm, se il risultato è il 50% se dovessi ragionare così scontenterei in ogn… - farci_diego : RT @borghi_claudio: @filippocecchin2 Eh certo, ovviamente l'idea del deep state era la 'maggioranza Ursula' ma in ogni caso anche per arriv… - farci_diego : RT @borghi_claudio: @mtracca @eurallergico Eh vabeh, qualcuno si scontenterà in ogni caso però potrebbe anche darmi fiducia no? Le pare pot… - diego_tvl : @DARIOFIGLIANO @maxmassi969 Il Milan è un caso a parte e rappresenta un'eccezione per questa annata con Pioli in pa… - diego_tvl : @jonnyjo76 @marcoazzi66 Parlo della Juventus... Il Milan è un caso eccezionale... Non è da tutti partire 1 a 0 quasi tutte le partite. -