Il Cantante Mascherato televoto | come votare i concorrenti

(Di venerdì 5 febbraio 2021) IL. Torna lo show di Rai 1 in compagnia di Milly Carlucci. Ecco di seguitoin gara per determinare chi sarà il vincitore. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Ma? Sarà semplicissimo, infatti durante la diretta su Rai 1 si potrà telecon due modalità: la prima chiamando il numero 894.424 da telefono fisso; la seconda inviando un SMS al 475.475.0 contenente il codice del concorrente preferitoindicato da Milly Carlucci al costo massimo di euro 0,51 per ogni voto espresso. Il risultato della classifica generale sarà l’unione dei voti ottenuti in studio attraverso i punteggi della giuria e quello del ...

stanzablu_stan : stasera c’è il gf ma anche il cantante mascherato. che palle i dilemmi del venerdì: cosa guardo? - infoitcultura : “Il malore dei Ricchi e Poveri? Una farsa programmata”: spunta il retroscena sul Cantante Mascherato - infoitcultura : Il cantante mascherato, malore Baby Alieno è stata una farsa? Il retroscena - infoitcultura : Il cantante mascherato: tornano i Ricchi e poveri alla seconda puntata - infoitcultura : Il Cantante Mascherato, giallo sull'abbandono del Baby Alieno: «Ricchi e Poveri previsti per una solo puntata» -

Ultime Notizie dalla rete : Cantante Mascherato

Venerdì 5 febbraio: cosa ci aspetta questa sera in tv? La serata di oggi propone al pubblico una grande varietà di intrattenimento. Su Rai 1 Il, cavallo di razza della scuderia del servizio pubblico messo in campo per contrastare il successo del Grande Fratello Vip . Su La7 continua la stagione d'oro di Propaganda Live. ...Il. Raimondo Todaro è pronto a tornare dopo un periodo di quarantena? Cosa è successo al popolare ballerino Non c'è pace per i programmi condotti dalla talentuosa Milly Carlucci. Il ...Tutti i programmi imperdibili che andranno in onda questa sera nella principali reti televisive: show, reality e tanti film in programmazione.La prima puntata de Il Cantante Mascherato ha lasciato uno strascico polemico su quanto accaduto a Baby Alieno e ai Ricchi e Poveri ...