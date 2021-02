Il cantante mascherato, svelati Baby Alieno e Pecorella (Di sabato 6 febbraio 2021) Il cantante mascherato ha assicurato al pubblico di Rai 1 un'altra serata all'insegna della musica, del divertimento e del mistero. Nel corso della puntata di venerdì 6 febbraio, infatti, lo show condotto da Milly Carlucci ha regalato tante sorprese e colpi di scena a partire dal nuovo Baby Alieno che ha sostituito quello della scorsa settimana in cui c'erano i Ricchi e poveri. La band, nel corso dello spareggio con la Pecorella,ha deciso di ritirarsi per un malore che è stato spiegato in diretta nel corso della puntata di venerdì. I Ricchi e poveri hanno raccontato di aver patito il caldo e di respirare a fatica sotto la maschera del Baby Alieno. Milly Carlucci ha salutato il gruppo in collegamento e non ha escluso successive collaborazioni. La conduttrice del ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 6 febbraio 2021) Ilha assicurato al pubblico di Rai 1 un'altra serata all'insegna della musica, del divertimento e del mistero. Nel corso della puntata di venerdì 6 febbraio, infatti, lo show condotto da Milly Carlucci ha regalato tante sorprese e colpi di scena a partire dal nuovoche ha sostituito quello della scorsa settimana in cui c'erano i Ricchi e poveri. La band, nel corso dello spareggio con la,ha deciso di ritirarsi per un malore che è stato spiegato in diretta nel corso della puntata di venerdì. I Ricchi e poveri hanno raccontato di aver patito il caldo e di respirare a fatica sotto la maschera del. Milly Carlucci ha salutato il gruppo in collegamento e non ha escluso successive collaborazioni. La conduttrice del ...

