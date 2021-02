Il Cantante Mascherato, nuovi indizi: i cantanti nome per nome (Di venerdì 5 febbraio 2021) Spoiler e indicazioni importanti su , chi sono. (screenshot video)Se il Baby Alieno rientra in gara ma non ci saranno i Ricchi e Poveri sotto la maschera, la puntata del Cantante Mascherato si prospetta ricca di colpi di scena. Chi si nasconde sotto la Giraffa, il Gatto, la Tigre, Azzurra, l’Orsetto, il Pappagallo, il Lupo, la Farfalla, la Pecorella e il Baby Alieno. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il Cantante Mascherato, rischio malore in diretta: ritiro Ricchi e Poveri Soprattutto quest’ultimo desta molto interesse: allo spareggio iniziale se la vedrà con la Pecorella e la curiosità del pubblico sale subito alle stelle. Chi sostituirà dunque i Ricchi e Poveri questa sera? Soprattutto, chi è la Pecorella? In pole position c’è Francesca Fialdini, mentre l’outsider è Manuela Arcuri. POTREBBE ... Leggi su ck12 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Spoiler e indicazioni importanti su , chi sono. (screenshot video)Se il Baby Alieno rientra in gara ma non ci saranno i Ricchi e Poveri sotto la maschera, la puntata delsi prospetta ricca di colpi di scena. Chi si nasconde sotto la Giraffa, il Gatto, la Tigre, Azzurra, l’Orsetto, il Pappagallo, il Lupo, la Farfalla, la Pecorella e il Baby Alieno. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il, rischio malore in diretta: ritiro Ricchi e Poveri Soprattutto quest’ultimo desta molto interesse: allo spareggio iniziale se la vedrà con la Pecorella e la curiosità del pubblico sale subito alle stelle. Chi sostituirà dunque i Ricchi e Poveri questa sera? Soprattutto, chi è la Pecorella? In pole position c’è Francesca Fialdini, mentre l’outsider è Manuela Arcuri. POTREBBE ...

