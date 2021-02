Il Cantante Mascherato: Milly splendida in fucsia, ma la Balivo conquista (Di venerdì 5 febbraio 2021) Milly Carlucci è tornata anche questa settimana con Il Cantante Mascherato: il programma, già seguitissimo lo scorso anno, anche con questa edizione sta tenendo incollato il pubblico allo schermo. La prima puntata aveva riservato un grande colpo di scena: l’uscita anticipata del Baby Alieno, che celava i all’interno del costume colorato i Ricchi e Poveri. Il gruppo ha preso la decisione di non continuare la gara dopo le difficoltà emerse durante le esibizioni. Ma la Carlucci ha voluto fortemente che il personaggio continuasse la sfida insieme alle altre maschere: ospite de La Vita in Diretta di Alberto Matano, la conduttrice ha annunciato che il pubblico vedrà di nuovo la maschera. “Non è giusto che un personaggio come il Baby Alieno sia uscito senza essere eliminato – ha spiegato –. Ne avremo uno nuovo e affronterà lo spareggio ... Leggi su dilei (Di venerdì 5 febbraio 2021)Carlucci è tornata anche questa settimana con Il: il programma, già seguitissimo lo scorso anno, anche con questa edizione sta tenendo incollato il pubblico allo schermo. La prima puntata aveva riservato un grande colpo di scena: l’uscita anticipata del Baby Alieno, che celava i all’interno del costume colorato i Ricchi e Poveri. Il gruppo ha preso la decisione di non continuare la gara dopo le difficoltà emerse durante le esibizioni. Ma la Carlucci ha voluto fortemente che il personaggio continuasse la sfida insieme alle altre maschere: ospite de La Vita in Diretta di Alberto Matano, la conduttrice ha annunciato che il pubblico vedrà di nuovo la maschera. “Non è giusto che un personaggio come il Baby Alieno sia uscito senza essere eliminato – ha spiegato –. Ne avremo uno nuovo e affronterà lo spareggio ...

hughbluebird : Non so se avete notato, ma Il Cantante Mascherato sta praticamente dominando le tendenze italiane!… - monoxtear : Con mia mamma stiamo vedendo il cantante mascherato e non pensavo di ritrovarci la Mussolini... Cioè anche basta #IlCantanteMascherato - Gimpel40229645 : Ve lo dico: io stasera la uccido. ..vuol farmi guardare 'il cantante mascherato'!#propagandalive #propagandatop @welikeduel - provolinob : Quelli del Cantante Mascherato hanno capito che non finiscono il programma stasera e non li devono svelare tutti oggi? - imantartide : Mia mamma che pur di non guardare il cantante mascherato stasera si è messa a vedere il grande fratello -