Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci pronta per la seconda puntata e un nuovo Baby Alieno (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Cantante Mascherato torna in prima serata con una nuova edizione, sempre condotta dalla spumeggiante Milly Carlucci. La seconda puntata, in onda questa sera, rimetterà in gioco un concorrente – o meglio una maschera – che è stata eliminata nella precedente puntata (e non tramite televoto). Con la seconda puntata torna anche la giuria, composta … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 5 febbraio 2021) Iltorna in prima serata con una nuova edizione, sempre condotta dalla spumeggiante. La, in onda questa sera, rimetterà in gioco un concorrente – o meglio una maschera – che è stata eliminata nella precedente(e non tramite televoto). Con latorna anche la giuria, composta … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

federicinbici : Obiettivo di oggi: arrivare a stasera per il cantante mascherato. - _carotino : gradirei la stanza “da lilli a milly” in cui ciarliamo in quei dieci minuti che separano otto e mezzo e il cantante… - CorriereCitta : Il Cantante Mascherato 2021, stasera in tv: a che ora inizia, ritorna in gara Baby Alieno, la sfida, quali sono 9 m… - maizitta_ : Lette queste anticipazioni in previsione della puntata di questa sera mi sento di dire...ma quanto è bello “Il cant… - mastomale : @LSantillo_96 Sta sera il cantante mascherato!! -