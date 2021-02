Il Cantante Mascherato: la verità sui Ricchi e Poveri e Baby alieno (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ormai non c’è più nessuno che non sappia della partecipazione dei Ricchi e Poveri al programma di Milly Carlucci Il Cantante Mascherato. Il gruppo, costretto dentro la maschera del Baby alieno, si è ritirato al termine della prima puntata, ma tornerà questa sera con un nuovo Cantante al suo interno. Le cose, però, potrebbero non essere andate esattamente come si pensa. Ricchi e Poveri e la verità sul Baby alieno Alberto Dandolo pubblica su Oggi una indiscrezione proprio sulla prima puntata del programma della Carlucci. Secondo il giornalista la partecipazione dei Ricchi e Poveri allo show era effettivamente prevista per una e una sola puntata. ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ormai non c’è più nessuno che non sappia della partecipazione deial programma di Milly Carlucci Il. Il gruppo, costretto dentro la maschera del, si è ritirato al termine della prima puntata, ma tornerà questa sera con un nuovoal suo interno. Le cose, però, potrebbero non essere andate esattamente come si pensa.e lasulAlberto Dandolo pubblica su Oggi una indiscrezione proprio sulla prima puntata del programma della Carlucci. Secondo il giornalista la partecipazione deiallo show era effettivamente prevista per una e una sola puntata. ...

Wannabesciampi : @_ariannnn Io ho pensato a gigi d alessio e marcella bella, qualcosa riferito al cantante mascherato, pensa te - Gif_di_Tina : @LaDeny_ @coachelloo @uominiedonne Ti meriti il trono classico anche al cantante mascherato - MaxdaAcilia : Secondo ultime indiscrezioni, ecco i vip nascosti nel costume del baby alieno, in onda stasera ne 'il cantante masc… - heroesandcons : Non posso credere che mi perderò la prima parte di quella perla del Cantante mascherato per guardare l’ennesima par… - LaGio___ : Task force davanti ad un piatto di riso in bianco con mia madre e mia sorella per capire chi si nasconde dietro le… -