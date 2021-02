Il Cantante Mascherato 2021, stasera in tv: a che ora inizia, ritorna in gara Baby Alieno, la sfida, quali sono le 9 maschere, giuria, anticipazioni (Di venerdì 5 febbraio 2021) Torna questa sera, venerdì 5 febbraio, il talent game show di Rai 1, Il Cantante Mascherato. Lo show, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, vede alla conduzione Milly Carlucci pronta a intrattenere per altri quattro imperdibili venerdì sera. Il Cantante Mascherato, stasera in tv: ritorna sul palco Baby Alieno Sul palco questa sera torna Baby Alieno dopo il ritiro dei Ricchi e Poveri per giocarsi un posto nella sfida con Pecorella. Baby Alieno, la coloratissima maschera amata soprattutto dai bambini, rientra in gara ma sotto si nasconde un nuovo artista. Chi ci sarà? Il Cantante Mascherato, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 febbraio 2021) Torna questa sera, venerdì 5 febbraio, il talent game show di Rai 1, Il. Lo show, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, vede alla conduzione Milly Carlucci pronta a intrattenere per altri quattro imperdibili venerdì sera. Ilin tv:sul palcoSul palco questa sera tornadopo il ritiro dei Ricchi e Poveri per giocarsi un posto nellacon Pecorella., la coloratissima maschera amata soprattutto dai bambini, rientra inma sotto si nasconde un nuovo artista. Chi ci sarà? Il, ...

CorriereCitta : Il Cantante Mascherato 2021, stasera in tv: a che ora inizia, ritorna in gara Baby Alieno, la sfida, quali sono 9 m… - maizitta_ : Lette queste anticipazioni in previsione della puntata di questa sera mi sento di dire...ma quanto è bello “Il cant… - mastomale : @LSantillo_96 Sta sera il cantante mascherato!! - maizitta_ : @Ilovetrashh Per questa sera è il caso di dire...ma quanto è bello “Il cantante mascherato” su Rai1?? - SerieTvserie : Il Cantante Mascherato, chi sarà eliminato fra Baby Alieno e Pecorella? Tutte le anticipazioni della seconda puntata -