Il Cantante Mascherato 2021 | Pecorella è Alessandra Mussolini foto e video

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Nello spareggio della seconda puntata del 5 febbraiode Il, il talent show/detection game in onda su Raiuno e condotto da Milly Carlucci, abbiamo assistito anche all’esibizione di, maschera dietro cui si nasconde un misterioso personaggio vip.ha cantato il brano “La notte vola”, di Lorella Cuccarini.ha perso lo spareggio ed ha dovuto rivelare la sua identità: sotto la maschera si nascondeva. A giudicare la sua esibizione, ma soprattutto a cercare di capire chi si celi sotto il costume, la giuria formata da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo, Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo, insieme ad un pool investigativo presente in studio e capitanato da ...

urlucon : Raga ma il Cantante Mascherato è un programma geniale. Siamo nel 3021! - HANBlNSUNG : @3rdeyejjhwgi345 uno dei contestants del cantante mascherato era alessandra mussolini ?? l’hanno appena eliminata (q… - mattiamaestri46 : RT @fanpage: #Ilcantantemascherato, giù la maschera: Pecorella è Alessandra Mussolini! - Fiore_Neverland : Ho acceso la TV pensando che #IlCantanteMascherato magari fosse carino, ho sentito 'ed è Alessandra Mussolini!' tra… - harryssvans : AAAA se c'è qualcuno che sta guardando il cantante mascherato interagite sotto questo tweet che commentiamo insieme… -

Ultime Notizie dalla rete : Cantante Mascherato

DIRETTA IL2021: COMMENTO LIVE PUNTATA 5 FEBBRAIO La nuova puntata de Il2021 inizia con il ritorno di Raimondo Todaro dopo che la settimana scorsa il coreografo era stato ...... questo il titolo di certo intrigante della serata celebrativa per Patty Pravo, avrà come conduttore Flavio Insinna, che in queste settimane è nella giuria dlproprio al fianco ...Per la seconda puntata de Il Cantante Mascherato in onda venerdì 5 febbraio 2021, il primo concorrente ad esibirsi nello spareggio è Baby Alieno che canta "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri (che ...Pecorella, Il Cantante Mascherato: gli indizi. Chi è? Analizziamo alcuni dettagli sull’identità su una delle maschere. Per il pubblico è Francesca Fialdini ...