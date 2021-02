Il cantante mascherato 2021: le anticipazioni della seconda puntata (Di venerdì 5 febbraio 2021) Questa sera, venerdì 5 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, la seconda puntata della seconda edizione de Il cantante mascherato. Alla guida del talent game show Milly Carlucci. In giuria Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla seconda puntata. anticipazioni Stasera, in occasione della seconda puntata, rivedremo le maschere in gara: il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, la Pecorella, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, l’Orsetto e il Baby alino. Sì, avete capito ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Questa sera, venerdì 5 febbraio, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, laedizione de Il. Alla guida del talent game show Milly Carlucci. In giuria Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, CostantinoGherardesca e Caterina Balivo. Ma vediamo insieme tutte lesullaStasera, in occasione, rivedremo le maschere in gara: il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, la Pecorella, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, l’Orsetto e il Baby alino. Sì, avete capito ...

gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV E TOTOSHARE 5 FEBBRAIO 2021: UN VENERDÌ TRA IL CANTANTE MASCHERATO, GFVIP E THE GOOD DOCTOR - Cicodecuba1 : @caterinabalivo Stasera il cantante mascherato? - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 5 FEBBRAIO 2021: UN VENERDÌ TRA IL CANTANTE MASCHERATO, GFVIP E THE GOOD DOCTOR - Tony969696 : RT @davidemaggio: #IlCantanteMascherato 2: le nostre indagini in attesa della seconda puntata - nzlmtt : Secondo me stasera Franco col cazzo che si presenta al cantante mascherato, quello avrà detto alla brunetta vai ava… -