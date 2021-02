Il Cantante Mascherato 2021 eliminato seconda puntata: chi è Pecorella e il nuovo Baby Alieno? Doppia eliminazione (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Cantante Mascherato 2021 eliminato di ieri sera, 5 febbraio. Doppia eliminazione Pecorella e Baby ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ildi ieri sera, 5 febbraio....

giampiero661MJ : RT @RaiUno: ?Giù la maschera anche per #icmBABYALIENO ?? Avevate indovinato? La clip è già su RaiPlay, GUARDA ORA? - xxfreeavengers : #IlCantanteMascherato Proporrei a Milly Carlucci di creare un Premio Aiello Versione “il cantante mascherato” da dedicare al Baby Alieno - pascaziomarco : RT @IlCantanteRai1: ?? Giù la maschera (di nuovo) per BABYALIENO?? Ve l'aspettavate?! Qui il video completo dello svelamento ???? https://t.… - jasmine_moon_zZ : Uff pensavo ci fosse ancora il cantante mascherato, ma vabbè c'è sempre Real Time #TZVIP - garymilano9x : Se il cantante mascherato fosse andato in onda su Canale 5 avremmo avuto sotto le maschere: Lucia Bramieri, Ciacci,… -