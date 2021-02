Il Cantante Mascherato 2021 | Baby Alieno sono Gigi e Ross gallery

(Di sabato 6 febbraio 2021) Nello spareggio finale della seconda puntata del 5 febbraiode Il, il talent show/detection game in onda su Raiuno e condotto da Milly Carlucci, abbiamo visto ancora una volta, maschera dietro cui si nascondono svariati personaggi misteriosi collegati tra loro., che la settimana scorsa “conteneva” i Ricchi e Poveri – che siritirati – e questa settimana dei nuovi personaggi, si è così rivelato:! Ad inizio puntataaveva cantato ha cantato ironicamente Sarà perchè ti amo dei Ricchi e Poveri, mentre nella seconda manche si è esibito sulle note de Il Triangolo di Renato Zero. Purtroppo è ...

darkap89 : La Mussolini dentro la maschera della pecorella a Il cantante mascherato mi ha fatto pensare alla favola in cui il… - RaiUno : ?Giù la maschera anche per #icmBABYALIENO ?? Avevate indovinato? La clip è già su RaiPlay, GUARDA ORA?… - giampiero661MJ : RT @Antimo_Mallardo: La mia reazione se Il Cantante Mascherato farà ascolti bassi - tuttopuntotv : Il Cantante Mascherato, puntata 5 febbraio: svelata identità del Baby Alieno #ilcantantemascherato - antocri807 : @Aiencran mbare Simone...il cantante mascherato è troppo più belloiii -

A ' Il' il ed elimina la Pecorella , costringendola a svelare la sua identità segreta: quella di Alessandra Mussolini . IL CANTENTEE IL BABY ALIENO Nella prima puntata de ' ...Farfalla , arrivata sul palco de Il, rivolgendosi alla giuria ha affermato: 'Vedere le vostre facce brancolare nel buio è divertente. Riuscirete a prendermi? Non credo... Io sono libera' . Per poi aggiungere nella ...Nello spareggio finale della seconda puntata del 5 febbraio 2021 de Il Cantante Mascherato, il talent show/detection game in onda su Raiuno e condotto da Milly Carlucci, abbiamo visto ancora una volta ...Il cantante mascherato, Milly Carlucci interrompe la giuria: "Mi sembra una cosa indelicata" La seconda puntata della nuova edizione de Il cantante ...