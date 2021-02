Il Cantante Mascherato 2 | fuori Baby Alieno ancora! | erano Gigi e Ross

(Di sabato 6 febbraio 2021)Niente da fare per: per la seconda settimana consecutiva, ma stavolta non per scelta, ad abbandonare Ilè l’ingombrante maschera che veniva dallo spazio, nella quale si celavano. Paradossalmente, il duo comico era stato nominato da Caterina Balivo la scorsa settimana, mentre nel corso della seconda puntata nessuno ha pensato a loro. Ripescare la maschera è stato del tutto superfluo, maè stato comunque il grande protagonista della seconda puntata, dal momento che i Ricchi e Poveri, primi inquilini del costume, hanno commentato la loro esperienza in collegamento dalla sede Rai di Genova. Poi è toccato alla nuova formazione che, dopo aver eliminato la ...

A ' Il' il ed elimina la Pecorella , costringendola a svelare la sua identità segreta: quella di Alessandra Mussolini . IL CANTENTEE IL BABY ALIENO Nella prima puntata de ' ...Farfalla , arrivata sul palco de Il, rivolgendosi alla giuria ha affermato: 'Vedere le vostre facce brancolare nel buio è divertente. Riuscirete a prendermi? Non credo... Io sono libera' . Per poi aggiungere nella ...Niente da fare per Baby Alieno: per la seconda settimana consecutiva, ma stavolta non per scelta, ad abbandonare Il Cantante Mascherato è l’ingombrante maschera che veniva dallo spazio, nella quale si ...Un percorso sfortunato quello di Baby Alieno alla seconda puntata de Il Cantante Mascherato. Dopo l’abbandono dei Ricchi e Poveri Milly Carlucci ha deciso di riammettere in gara la simpatica maschera ...