Il Cantante Mascherato 2: fuori Baby Alieno (ancora!). Erano Gigi e Ross (Di sabato 6 febbraio 2021) Gigi e Ross Niente da fare per Baby Alieno: per la seconda settimana consecutiva, ma stavolta non per scelta, ad abbandonare Il Cantante Mascherato è l'ingombrante maschera che veniva dallo spazio, nella quale si celavano Gigi e Ross. Paradossalmente, il duo comico era stato nominato da Caterina Balivo la scorsa settimana, mentre nel corso della seconda puntata nessuno ha pensato a loro. Ripescare la maschera è stato del tutto superfluo, ma Baby Alieno è stato comunque il grande protagonista della seconda puntata, dal momento che i Ricchi e Poveri, primi inquilini del costume, hanno commentato la loro esperienza in collegamento dalla sede Rai di Genova. Poi è toccato alla nuova formazione che, dopo aver eliminato la ...

