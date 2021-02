Il calendario della New York Fashion Week autunno inverno 2021/2022 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Finalmente, anche la New York Fashion Week autunno inverno 2020/2021 svela il suo calendario, ormai ribattezzato American Collections Calendar. Il programma delle sfilate (provvisorio), che si svolgeranno dal 14 al 17 febbraio in modalità virtuale sulla piattaforma dedicata di CFDA Runway360 ospiterà, come diramato il 29 gennaio in una nota dal presidente del CFDA Tom Ford, non solo le collezioni degli stilisti che espongono le proprie collezioni nella Grande Mela, ma anche quelle di tutti i designer americani che presenteranno le proprie linee in tempi diversi o fuori dalla città di New York. Lo scopo? “Globalizzare il più possibile la moda americana“, indipendentemente dal luogo o dalla data di rilascio della collezione. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 5 febbraio 2021) Finalmente, anche la New2020/svela il suo, ormai ribattezzato American Collections Calendar. Il programma delle sfilate (provvisorio), che si svolgeranno dal 14 al 17 febbraio in modalità virtuale sulla piattaforma dedicata di CFDA Runway360 ospiterà, come diramato il 29 gennaio in una nota dal presidente del CFDA Tom Ford, non solo le collezioni degli stilisti che espongono le proprie collezioni nella Grande Mela, ma anche quelle di tutti i designer americani che presenteranno le proprie linee in tempi diversi o fuori dalla città di New. Lo scopo? “Globalizzare il più possibile la moda americana“, indipendentemente dal luogo o dalla data di rilasciocollezione. ...

