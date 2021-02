Il calendario 2021 degli eventi societari di Campari (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’Azienda attiva nel settore beverage, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2021 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione. In occasione della divulgazione dei risultati, sono previste apposite conference call per la presentazione dei dati contabili della società ad analisti finanziari e investitori istituzionali. In linea con la politica dei dividendi, il management di Campari delibererà la data di stacco e di pagamento di eventuali dividendi che saranno distribuiti nel corso dell’anno. Giovedì 18/02/2021CDA: Approvazione progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2020Appuntamento: Annuncio risultati e conference call Giovedì ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’Azienda attiva nel settore beverage, quale riferimento per l’attivitàoperatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso delper l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione. In occasione della divulgazione dei risultati, sono previste apposite conference call per la presentazione dei dati contabili della società ad analisti finanziari e investitori istituzionali. In linea con la politica dei dividendi, il management didelibererà la data di stacco e di pagamento di eventuali dividendi che saranno distribuiti nel corso dell’anno. Giovedì 18/02/CDA: Approvazione progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2020Appuntamento: Annuncio risultati e conference call Giovedì ...

Ultime Notizie dalla rete : calendario 2021 PodCatt, parte la nuova programmazione podcast dell'Università Cattolica: studenti, storie, ritratti e robot

Il nuovo calendario sarà arricchito nei prossimi mesi ma alcuni risultati cominciano già vedersi: i ...ottobre a novembre 2020 gli episodi scaricati sono passati da 14.827 a 16.411 mentre con il 2021 è ...

Consultazioni, Meloni: "Fdl non voterà la fiducia al governo guidato da Draghi"

"Mai al governo con Pd, M5S e Renzi" approfondimento Il calendario delle consultazioni di Draghi Meloni ha spiegato che 'si va verso una maggioranza che ci ha portato al disastro attuale. FdI non ...

ERC: cambia il calendario 2021, si comincia dalle Azzorre Motorsport.com, Edizione: Italia ERC | Slittano i primi tre round, è ufficiale: il calendario 2021 aggiornato

Tanto tuonò che alla fine piovve: il calendario dell'ERC 2021 andrà incontro alla sua prima - si spera ultima, ma con questi chiari di luna... - modifica causa pandemia e conseguenze annesse. Nulla di ...

Domenicali: "Potremmo sperimentare le gare Sprint"

Il nuovo ceo della F.1 ha parlato di alcune delle novità che potrebbero essere già testate quest'anno, tra cui delle Sprint Race al sabato ...

