Il Cairo, arrestato studente egiziano della Central European University (Di venerdì 5 febbraio 2021) La Central European University ha denunciato l'arresto senza accuse a Il Cairo di un proprio studente, Ahmed Samir Abdelhay Ali. Il giovane, che frequenta un Master biennale in sociologia nella sede ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 febbraio 2021) Laha denunciato l'arresto senza accuse a Ildi un proprio, Ahmed Samir Abdelhay Ali. Il giovane, che frequenta un Master biennale in sociologia nella sede ...

AntonioTalia : RT @Ale_Fabb: #Egitto - A pochi giorni dall'anniversario dell'arresto di #PatrickZaki è finito in carcere un altro studente iscritto ad un'… - RANRoberto : RT @Ale_Fabb: #Egitto - A pochi giorni dall'anniversario dell'arresto di #PatrickZaki è finito in carcere un altro studente iscritto ad un'… - lallosmith : RT @Ale_Fabb: #Egitto - A pochi giorni dall'anniversario dell'arresto di #PatrickZaki è finito in carcere un altro studente iscritto ad un'… - Pedro69280970 : RT @MediasetTgcom24: Il Cairo, arrestato studente egiziano della Central European University #egitto - discoradioIT : ?? La Central European University ha denunciato l'arresto senza accuse a Il Cairo di un proprio studente, Ahmed Sami… -

Ultime Notizie dalla rete : Cairo arrestato Il Cairo, arrestato studente egiziano della Central European University

...l'arresto senza accuse a Il Cairo di un proprio studente, Ahmed Samir Abdelhay Ali. Il giovane, che frequenta un Master biennale in sociologia nella sede viennese dell'ateneo, è stato arrestato il ...

Rimini, l'8 febbraio Castel Sismondo diventa giallo per Patrick Zaki

Esattamente un anno fa - il 7 febbraio 2020 - Patrick George Michael Zaki Soliman è stato arrestato all'aeroporto del Cairo, mentre stava tornando a casa per un breve periodo di pausa prima di ...

Il Cairo, arrestato studente egiziano della Central European University TGCOM Un nuovo 'caso Zaki' in Egitto: arrestato studente di un'università di Vienna

L'egiziano Ahmed Samir Abdelhay Ali frequentava un master presso la Central European University (Ceu) ed era tornato in patria per una vacanza. Il rettore della Ceu chiede il suo rilascio ...

Il Cairo, arrestato studente egiziano della Central European University

La Central European University ha denunciato l'arresto senza accuse a Il Cairo di un proprio studente, Ahmed Samir Abdelhay Ali. Il giovane, che frequenta un Master biennale in sociologia nella sede v ...

...l'arresto senza accuse a Ildi un proprio studente, Ahmed Samir Abdelhay Ali. Il giovane, che frequenta un Master biennale in sociologia nella sede viennese dell'ateneo, è statoil ...Esattamente un anno fa - il 7 febbraio 2020 - Patrick George Michael Zaki Soliman è statoall'aeroporto del, mentre stava tornando a casa per un breve periodo di pausa prima di ...L'egiziano Ahmed Samir Abdelhay Ali frequentava un master presso la Central European University (Ceu) ed era tornato in patria per una vacanza. Il rettore della Ceu chiede il suo rilascio ...La Central European University ha denunciato l'arresto senza accuse a Il Cairo di un proprio studente, Ahmed Samir Abdelhay Ali. Il giovane, che frequenta un Master biennale in sociologia nella sede v ...