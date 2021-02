Ibra ascoltato da Procura Figc dopo la lite con Lukaku (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic è stato ascoltato, a quanto apprende l’Adnkronos, in videoconferenza dalla Procura della Figc che sta indagando sul faccia a faccia che lo svedese ha avuto con il belga dell’Inter Romelu Lukaku lo scorso 26 gennaio nel corso del derby tra Inter e Milan di Coppa Italia che ha portato poi i nerazzurri in semifinale. Nelle prossime ore la Procura ascolterà anche la versione dei fatti del bomber dell’Inter Lukaku, mentre è già stato ascoltato l’arbitro della gara Paolo Valeri, segno evidente che la Procura sta continuando a portare avanti l’indagine. Funweek. Leggi su funweek (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’attaccante del Milan, Zlatanhimovic è stato, a quanto apprende l’Adnkronos, in videoconferenza dalladellache sta indagando sul faccia a faccia che lo svedese ha avuto con il belga dell’Inter Romelulo scorso 26 gennaio nel corso del derby tra Inter e Milan di Coppa Italia che ha portato poi i nerazzurri in semifinale. Nelle prossime ore laascolterà anche la versione dei fatti del bomber dell’Inter, mentre è già statol’arbitro della gara Paolo Valeri, segno evidente che lasta continuando a portare avanti l’indagine. Funweek.

TuttoMercatoWeb : Ibra ascoltato dalla Procura FIGC. Verso Lukaku non ci fu alcuna discriminazione razzista - AntoVitiello : (ANSA) Ibra-Lukaku: la procura federale ha aperto stamattina un'inchiesta. Nelle prossime ore l'arbitro Valeri sar… - mgpg07 : RT @TuttoMercatoWeb: Ibra ascoltato dalla Procura FIGC. Verso Lukaku non ci fu alcuna discriminazione razzista - sportli26181512 : Ibra a Lukaku: 'Little donkey'. Ecco il vero significato nel gergo inglese: Ieri Ibrahimovic è stato ascoltato dall… - tuttoatalanta : Ibra ascoltato dalla Procura FIGC. Verso Lukaku non ci fu alcuna discriminazione razzista -