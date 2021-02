Ibra ascoltato da Procura Figc dopo la lite con Lukaku

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - L'attaccante del Milan, Zlatanhimovic è stato, a quanto apprende l'Adnkronos, in videoconferenza dalladellache sta indagando sul faccia a faccia che lo svedese ha avuto con il belga dell'Inter Romelulo scorso 26 gennaio nel corso del derby tra Inter e Milan di Coppa Italia che ha portato poi i nerazzurri in semifinale. Nelle prossime ore laascolterà anche la versione dei fatti del bomber dell'Inter, mentre è già statol'arbitro della gara Paolo Valeri, segno evidente che lasta continuando a portare avanti l'indagine.

... nonostante fossero volate parole grosse e, per qualcuno, anche a sfondo razzista (da parte del milanista) - questa mattina alle 9 la Procura haIbrahimovic in videoconferenza. Nei prossimi ...- Lukaku, prosegue l'inchiesta della Procura Federale:anche il centravanti del Milan dopo l'accaduto in Coppa Italia Continua a tenere banco il caso- Lukaku, dopo il violento ...Sky: Ibra convocato dalla Procura Federale per il caso Lukaku. Anche l'interista sarà sentito, appena il calendario glielo consentirà ...Roma, 5 feb. (Adnkronos) - L'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic è stato ascoltato, a quanto apprende l'Adnkronos, in videoconferenza dalla ...