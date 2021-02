'I ristoranti aperti anche di sera fino alle 22' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il governatore Attilio Fontana e l'assessore lombardo allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, hanno inviato una lettera formale al governo Leggi su today (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il governatore Attilio Fontana e l'assessore lombardo allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, hanno inviato una lettera formale al governo

gaejimmy : RT @agambella: Effetto #Draghi? Ristoranti aperti anche la sera in zona gialla, e aperti a pranzo in zona arancione. Il via libera del CTS… - akipopilo : RT @agambella: Effetto #Draghi? Ristoranti aperti anche la sera in zona gialla, e aperti a pranzo in zona arancione. Il via libera del CTS… - Mocky701 : RT @SkyTG24: La richiesta nasce dalla 'situazione di estrema emergenza in cui versa un'intera categoria': - Giusepp70181573 : RT @agambella: Effetto #Draghi? Ristoranti aperti anche la sera in zona gialla, e aperti a pranzo in zona arancione. Il via libera del CTS… - SilvanoSalviato : RT @agambella: Effetto #Draghi? Ristoranti aperti anche la sera in zona gialla, e aperti a pranzo in zona arancione. Il via libera del CTS… -