I dati della settimana sul coronavirus in Italia (Di venerdì 5 febbraio 2021) I contagi e i decessi sono in calo e la situazione sta migliorando un po' ovunque, ma non in Umbria, in Abruzzo e in provincia di Bolzano Leggi su ilpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) I contagi e i decessi sono in calo e la situazione sta migliorando un po' ovunque, ma non in Umbria, in Abruzzo e in provincia di Bolzano

stanzaselvaggia : Gallera ha appena detto a Tele Lombardia che non era stanco ma l’ha mandato via Salvini, che la frase sui medici da… - istsupsan : ??Reazioni avverse ai #vaccini #Covid19 ??I dati della sorveglianza @Aifa_ufficiale che confermano un buon profilo di… - InnovazioneGov : Con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente #ANPR, i cittadini potranno chiedere certificati anagrafici in… - VodafoneIT : @vertesiaIT Ciao, se hai bisogno della nostra assistenza: inviaci un DM con i tuoi dati ed il tuo numero di riferimento. Grazie, ^RB. - CarterNicK50 : RT @Cesvot: Il 93% degli adolescenti si sente solo e non è sicuro online. Sono i dati di Terre des Hommes Italia e ScuolaZoo. Il dato della… -