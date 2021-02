I Benetton | l’acquisto di Autostrade a costo zero e lo zampino di Mario Draghi

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Giuseppe Oddo sul suo blog ha voluto giustamente ricordare a tutti quando la famiglia, durante il governo D’Alema, portò a terminel’acquisizione della societàdal gruppo Iri. Questa operazione è tornata tristemente d’attualità dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova, e dopo che i 5Stelle, con Conte in testa, promettevano la revoca delle concessione salvo poi non fare nulla. E nulla accadrà nemmeno stavolta, conpremier, anche perché in quell’operazione c’è anche il suo. I particolari dell’acquisizione sono descritti in modo sintetico nell’Analisi trimestrale dei bilanci di R&S-Il Sole 24 Ore del 24 dicembre 2009, la pagina dedicata ai conti dei grandi gruppi quotati in Borsa. La fonte dei dati è dunque la società di studi e ricerche di Mediobanca.Scrive Oddo: ...