Hospitality digital space | un successo la vetrina dell' ospitalità del futuro

Trento, 5 feb. (Labitalia) - Ampia partecipazione ad Hospitality digital space, l'edizione speciale di Hospitality-Il Salone dell'Accoglienza, la fiera italiana leader nel settore dell'ospitalità e della ristorazione: in quattro giorni, la piattaforma dedicata agli operatori dell'Ho.Re.Ca. ha registrato oltre 100 mila visualizzazioni e 3.000 operatori iscritti provenienti da tutta Italia, grazie a un format inedito e un ricco ventaglio di contenuti specialistici. "Abbiamo creato un vero e proprio hub virtuale, per condividere idee ed esperienze proiettandoci insieme ai professionisti dell'ospitalità nel futuro di un settore che fino al 2020 valeva il 13% del pil nazionale, ...

Ultime Notizie dalla rete : Hospitality digital Maldive, i prossimi sogni

Non male come digital detox destination o per chi sceglierà un luogo tutto per sé ed i suoi pochi ... a 5 minuti di barca (ma conquistato prima ancora da altri della top hospitality, come Soneva Jani, ...

Hôtellerie: il modello ibrido come motore della ripresa

Si può rilanciare l'ospitalità attraverso lo ' human resources hybrid model '? A questa domanda ha cercato di dare risposta uno degli eventi organizzati nell'ambito di Hospitality Digital Space , l'edizione 2021 della fiera organizzata da Riva del Garda Fierecongressi e dedicata al mondo Ho. Re. Ca. che quest'anno si è tenuta online. Innanzitutto bisogna tener conto ...

