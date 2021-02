Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano schianta Villach, chiude in vetta la regular season e si qualifica per la prossima Champions (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’HCB Alto Adige Alperia centra il primo obiettivo stagionale della sua cavalcata nella ICE Hockey League 2020-2021. Con il rotondo successo di questa sera (5-0 al Villach) i Foxes, infatti, ufficializzano la prima posizione nella classifica generale e, di conseguenza, volano alla Champions Hockey League 2021-2022. La qualificazione è cosa fatta. Un traguardo davvero importante per gli altoatesini che questa sera si sono sbarazzati dei rivali austriaci per blindare il pass per la Coppa europea del prossimo anno. L’ultimo match di domenica, quindi, diventa una pura formalità, in vista della seconda fase di stagione che andrà poi a decidersi con la fase finale dei play-off. Prossimo appuntamento il pick-round che scatterà nel corso della ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’HCB Alto Adige Alperia centra il primo obiettivo stagionale della sua cavalcata nella ICE2020-. Con il rotondo successo di questa sera (5-0 al) i Foxes, infatti, ufficializzano la prima posizione nella classifica generale e, di conseguenza, volano alla-2022. Lazione è cosa fatta. Un traguardo davvero importante per gli altoatesini che questa sera si sono sbarazzati dei rivali austriaci per blindare il pass per la Coppa europea del prossimo anno. L’ultimo match di domenica, quindi, diventa una pura formalità, in vista della seconda fase di stagione che andrà poi a decidersi con la fase finale dei play-off. Prossimo appuntamento il pick-round che scatterà nel corso della ...

