“Ho perso mio figlio”. Il diario segreto di Roberta Ragusa: nuovi inquietanti dettagli su Antonio Logli (Di venerdì 5 febbraio 2021) "Ho perso un figlio e Antonio non mi dice neanche ciao". "Ho paura di stancare chi mi sta intorno con i miei continui pianti, specialmente mio marito ". Sono alcuni drammatici passaggi – pubblicati dal settimanale Giallo – del diario personale di Roberta Ragusa, vittima di femminicidio. "Il mio bambino è morto, me l'hanno dovuto ammazzare. Piango molto. Non riesco a fare niente. Mi sento così sola". Dalle pagine, scritte a mano, emerge un episodio rimasto sconosciuto fino a ora, quello di un aborto, esperienza durissima della quale Roberta denuncia la sofferenza e il senso di solitudine. (Continua..) Parole drammatiche, quelle contenute nel diario, ma non sono nuove. Già in passato, una lettera scritta da ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 5 febbraio 2021) "Hounnon mi dice neanche ciao". "Ho paura di stancare chi mi sta intorno con i miei continui pianti, specialmente mio marito ". Sono alcuni drammatici passaggi – pubblicati dal settimanale Giallo – delnale di, vittima di femminicidio. "Il mio bambino è morto, me l'hanno dovuto ammazzare. Piango molto. Non riesco a fare niente. Mi sento così sola". Dalle pagine, scritte a mano, emerge un episodio rimasto sconosciuto fino a ora, quello di un aborto, esperienza durissima della qualedenuncia la sofferenza e il senso di solitudine. (Continua..) Parole drammatiche, quelle contenute nel, ma non sono nuove. Già in passato, una lettera scritta da ...

