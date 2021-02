Harry Potter, Rupert Grint: "Non ho mai visto tutti i film, una serie potrebbe essere interessante" (Di venerdì 5 febbraio 2021) Rupert Grint, interprete di Ron Weasley, ha rivelato di non aver mai visto tutti i film di Harry Potter e crede che la serie possa essere un progetto interessante. Harry Potter potrebbe essere alla base di una serie prodotta per HBO Max e Rupert Grint ha ora parlato della possibilità che l'idea si concretizzi. Warner Bros, rispondendo alle domande di The Wrap, ha smentito che sia in fase di sviluppo un progetto ispirato ai personaggi e ai mondi creati dalla scrittrice J.K. Rowling, tuttavia molti fan continuano a pensare che lo studio stia valutando realmente l'idea in vista di un'eventuale espansione ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 febbraio 2021), interprete di Ron Weasley, ha rivelato di non aver maidie crede che lapossaun progettoalla base di unaprodotta per HBO Max eha ora parlato della possibilità che l'idea si concretizzi. Warner Bros, rispondendo alle domande di The Wrap, ha smentito che sia in fase di sviluppo un progetto ispirato ai personaggi e ai mondi creati dalla scrittrice J.K. Rowling, tuttavia molti fan continuano a pensare che lo studio stia valutando realmente l'idea in vista di un'eventuale espansione ...

