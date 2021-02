Guccini | «Il calcio mi ha sempre annoiato | persi lo scudetto del Bologna perché dovevo studiare»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 5 febbraio 2021) La Gazzetta dello Sport intervista Francesco. Paolo Faragò, neo acquisto del, ha scelto il numero 43 per la sua maglia, in onore del civico di via Paolo Fabbri, mitico album di gioventù del cantautore. «In passato altri due calciatori avevano dichiarato pubblicamente di apprezzare le mie canzoni: uno che giocava nell’Inter, che venne anche a un mio concerto, e l’altro nel Pescara. Poi Zoff: nel suo libro racconta che ascoltavale mie canzoni. Ma che uno mi dedicasse il numero di maglia, beh, questo sinceramente è un inedito. Mai nella vita avrei pensato una cosa così…».confessa di non seguire molto il. «Cosa so del? Niente: che il suo allenatore ha vinto una brutta malattia sì, però. Sa, io e ilnon abbiamo vissuto ...