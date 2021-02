Guai per il Novara Calcio, indagato per ricettazione il Presidente (Di venerdì 5 febbraio 2021) La società si è detta estranea ai fatti Guai per il Novara Calcio ma soprattutto per il suo Presidente Marcelli Cianci. L’uomo è infatti indagato per ricettazione ed è stato denunciato nella tarda serata di ieri sera (4 febbraio) dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria. L’uomo ha così dovuto rassegnare le proprie dimissioni: Cianci è stato fermato nei pressi di Locri (per un controllo di routine) con 200 mila euro in banconote di diverso taglio e su cui non ha saputo dare giustificazioni. Intanto con un comunicato stampa la società ha dichiarato la propria estraneità dei fatti riguardo a una vicenda di carattere estremamente personale e “non legate al suo operato all’interno del club”. Queste le dichiarazioni ufficiali del club di Lega Pro. Il Novara ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) La società si è detta estranea ai fattiper ilma soprattutto per il suoMarcelli Cianci. L’uomo è infattipered è stato denunciato nella tarda serata di ieri sera (4 febbraio) dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria. L’uomo ha così dovuto rassegnare le proprie dimissioni: Cianci è stato fermato nei pressi di Locri (per un controllo di routine) con 200 mila euro in banconote di diverso taglio e su cui non ha saputo dare giustificazioni. Intanto con un comunicato stampa la società ha dichiarato la propria estraneità dei fatti riguardo a una vicenda di carattere estremamente personale e “non legate al suo operato all’interno del club”. Queste le dichiarazioni ufficiali del club di Lega Pro. Il...

