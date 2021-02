Gravina sugli stadi: “Ottimista per una parziale riapertura in campionato” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, si è soffermato sul tema della prolungata assenza dagli stadi dei tifosi: “C’è stato mercoledì un incontro con il CTS per parlare dell’Europeo a Roma. È stato un vertice positivo. Non ci sono preclusioni, neppure per i tifosi delle altre nazioni. Stiamo anche discutendo di una parziale riapertura in campionato. Speriamo che la pandemia non ci giochi un brutto scherzo proprio ora. Sono Ottimista, aspettiamo solo l’insediamento del nuovo governo”. Il numero uno federale, che ha parlato in esclusiva al Corriere della Sera, si è poi soffermato sulla riforma dei campionati giovanili: “Non dobbiamo affrontarla solo in termini quantitativi, cioè quante squadre si tagliano e in quale Lega. Serve un intervento strutturale. Il tema non è la A a 20 o 18. ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Gabriele, presidente della FIGC, si è soffermato sul tema della prolungata assenza daglidei tifosi: “C’è stato mercoledì un incontro con il CTS per parlare dell’Europeo a Roma. È stato un vertice positivo. Non ci sono preclusioni, neppure per i tifosi delle altre nazioni. Stiamo anche discutendo di unain. Speriamo che la pandemia non ci giochi un brutto scherzo proprio ora. Sono, aspettiamo solo l’insediamento del nuovo governo”. Il numero uno federale, che ha parlato in esclusiva al Corriere della Sera, si è poi soffermato sulla riforma dei campionati giovanili: “Non dobbiamo affrontarla solo in termini quantitativi, cioè quante squadre si tagliano e in quale Lega. Serve un intervento strutturale. Il tema non è la A a 20 o 18. ...

