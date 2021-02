Gravina: “Non possiamo competere con i club, ma la maglia azzurra fa battere il cuore” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il contratto di Roberto Mancini sarà uno dei temi caldi che la FIGC dovrà affrontare nei prossimi mesi, il presidente federale Gabriele Gravina ha risposto così a una domanda sulla questione al Corriere della Sera: “Il rapporto con Mancini è ottimo e la condivisione del percorso è totale. Ha un contratto solido fino al Qatar e la strada è lunga. C’è un Europeo da giocare, ma anche le finali di Nations League e le qualificazioni al Mondiale. Sotto certi aspetti non possiamo competere con i club, ma abbiamo un valore aggiunto: la maglia azzurra che fa battere il cuore”. Foto: sito ufficiale FIGC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il contratto di Roberto Mancini sarà uno dei temi caldi che la FIGC dovrà affrontare nei prossimi mesi, il presidente federale Gabrieleha risposto così a una domanda sulla questione al Corriere della Sera: “Il rapporto con Mancini è ottimo e la condivisione del percorso è totale. Ha un contratto solido fino al Qatar e la strada è lunga. C’è un Europeo da giocare, ma anche le finali di Nations League e le qualificazioni al Mondiale. Sotto certi aspetti noncon i, ma abbiamo un valore aggiunto: lache fail”. Foto: sito ufficiale FIGC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

